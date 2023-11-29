Фестиваль бразильского кино в Минске – фильмы можно посмотреть бесплатно в кинотеатре «Пионер»

В Беларуси сегодня мокрый снег с метелью и разбег температур от семи градусов мороза по Северу до плюс двух по Востоку. Теплее всего атмосфера будет в Минске на фестивале бразильского кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 29 ноября и до 3 декабря вход в кинотеатр «Пионер» на пять фильмов, снятых в стране карнавалов, свободный. Истории любви и преступлений, малоизвестные страницы жизни и творчества любимейшего в Бразилии артиста XX века. А также захватывающий документальный фильм о создании одного из самых известных в мире музыкальных альбомов. Киноманы должны быть довольны. Эти картины не смогут оставить равнодушными зрителей любых возрастов.