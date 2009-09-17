Фестиваль архитектуры «Минск-2009»

В этом году мероприятие вышло за рамки национального и по праву может назваться форумом международного масштаба.

Израиль, Испания, Турция, Венгрия Польша, страны СНГ – архитекторы более чем из сорока стран мира привезли в Минск свои работы.

Каждый на этом престижном фестивале представит свой личный почерк и свою национальную школу.

– Мы впервые в Минске, хотя бывали в разных частях мира. Ваш город отличается от того, что нам приходилось встречать ранее. Минск интересно спланирован, здесь много возможностей для полета фантазии и для работы молодых архитекторов. И что сразу впечатляет – Минск зеленый и чистый город, – поделился впечатлениями Лиор Виткон, архитектор из Израиля.

Этот архитектурный форум хоть и проходит в восьмой раз, но впервые вмещает в себя целых пять конкурсов. Для самых маленьких «Архитектура глазами детей». За высоту полета фантазии поборются студенты и учащиеся. А дипломированная молодежь покажет себя в конкурсе, который уже на слуху – «Леонардо».

Белорусских архитекторов за рубежом знают. Они не раз успешно выставлялись на международных фестивалях. А вот нынешние гости из дальнего зарубежья в Минске по большей части впервые.

330 проектов и 117 участников – это только багаж «Леонардо-2009». В общем, на фестивале представили самые разные проекты от жилой застройки, до уникальных музеев и дворцов.

– У меня было совсем немного времени, чтобы посмотреть Минск. Но этого вполне хватило, чтобы получить грандиозные впечатления. У вас на примере зданий можно прочувствовать все исторические вехи города. Мы проезжали мимо Национальной библиотеки. Это что-то грандиозное. Настоящая экспрессия в современной архитектуре, – отметила вице-президент II региона международного союза архитекторов (Греция) Лиза Сиола.

Восточные традиции, европейские тенденции и современные направления. Все это можно будет наблюдать в течение трёх дней в павильонах «Белэкспо». В субботу там выберут и наградят лучших, фантазии которых, возможно, в будущем опуститься на землю и найдут свое реальное воплощение.

Участникам и гостям Восьмого Национального фестиваля архитектуры «Минск-2009» направил приветствие Президент Александр Лукашенко.



– В Беларуси накоплены богатые традиции градостроительства, благодаря чему возводятся уникальные объекты культуры, образования, здравоохранения, спорта, проводятся масштабные работы по сохранению и реконструкции памятников зодчества. Успехи белорусских архитекторов, строителей, работников науки высоко оцениваются на престижных международных конкурсах, – отмечено в приветствии.



Глава государства пожелал участникам фестиваля покорять новые вершины и вносить свежие идеи в создание облика белорусских городов и сел.