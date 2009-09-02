Федор Конюхов построит корабль-храм

Известный российский мореплаватель Федор Конюхов, возможно, будет настоятелем храма-корабля.

Во всяком случае, Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Иосиф поддержал его идею построить в Запорожье церковь в форме корабля. Кстати, накануне одной из своих кругосветок Конюхов рассказал журналистам, что после того, как он завершит все запланированные им экспедиции, он не прочь стать деревенским священником и пожить остаток жизни в деревне с маленьким приходом. «Я же учился в духовной семинарии»;, - сказал тогда путешественник.

- Мы обговаривали с Федором Филипповичем возможность воздвижения такого храма на территории нашей епархии. Более того, в середине сентября мы покажем предварительный план этой церкви Святейшему патриарху Кириллу на благословение, - заявил владыка Иосиф. - А еще хотел бы заметить, что лучшим настоятелем для этого храма может быть только Федор Филиппович. Мы с радостью примем в нашу епархию такого человека.

Ранее путешественник рассказывал, что когда уходит в плавание, то всегда начинает читать Библию с первой страницы и, пока не прочитает до конца, не возвращается. Среди его предков был православный священник, сам путешественник тоже не прочь принять священный сан, пишет «Российская газета».