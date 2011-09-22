Федеральная таможенная служба РФ: Серьезных угроз мы не увидели после того, как таможенники ушли с внутренних границ

Инфраструктура на белорусском участке внешней границы Таможенного союза — одна из лучших в мире. Это отметили сегодня участники международной конференции, где обсуждаются перспективы работы таможенной тройки.

Обустроенная граница способствует развитию внешней торговли стран Таможенного союза. Создаются единые таможенные правила, упрощаются все процедуры. О более тесном партнёрстве с белорусской таможней заявляют и в ВТО, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кунио Микурия, генеральный секретарь Всемирной таможенной организации:

ВТО устанавливает международные стандарты в таможенной деятельности. И нам очень приятно, что ваша белорусская служба активно внедряет их в свою деятельность. Тем более, что Беларусь — часть Таможенного союза, а значит и вносит вклад и в развитие таможенного дела в мире.

Андрей Бельянинов, председатель Федеральной таможенной службы России:

Серьёзных угроз мы не увидели после того, как таможенники трёх стран ушли с внутренних границ. Более того, цифры товарооборота позволяют оценить эффе6ктивно работы Таможенного союза.