ФБР провело операцию против детской проституции

Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело крупную операцию, в ходе которой освободило около 50 детей из преступной сети, где они вынуждены были заниматься проституцией.

В ходе операции, которая продолжалась три дня во многих городах США, было арестовано 60 сутенеров. Всего в ходе операции было задержано около 700 человек.

Как заявил представитель ФБР, самой младшей жертве преступников около 10 лет.

По словам Кевина Перкинса, заместителя главы отдела по криминальным расследованиям, детская проституция остается значительной проблемой в США.

ФБР заявляет, что в ходе кампании по борьбе с детской проституцией с 2003 года из рук преступных группировок удалось освободить почти 900 детей. За это время было привлечено к суду и осуждено 510 человек.

Агенты ФБР в ходе операции были направлены на стоянки водителей-дальнобойщиков, в казино и просто на улицы. Поиски преступников и их малолетних жертв велись и в интернете.

По данным Русской Службы BBC, в основном среди освобожденных детей – девушки в возрасте до 18 лет. Одной девочке было всего 10 лет.