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Фамилии, затерянные в бумагах – в Витебском районе установили имена почти 11 тыс. советских солдат

19 августа 2024 15:43
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Чтить память тех, кто отдал свои жизни за мирное небо. Сотрудники народного комплекс-музея «История Зароновского края» установили имена почти 11 тысяч советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, и благоустроили захоронения сразу в пяти деревнях Витебского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об удивительных историях поиска и о том, почему к местной инициативе присоединились школьники – расскажет Александра Ходюкова.

Фамилии, затерянные в бумагах – в Витебском районе установили имена почти 11 тыс. советских солдат-2

Почти за 40 лет поисковых и архивных работ Людмиле Никитиной удалось установить имена более 6 тысяч красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Витебского района. Практически ежедневно создателю народного комплекс-музея «История Зароновского края» поступают звонки со всего бывшего Советского союза. Спустя десятилетия кровопролитных боев люди не теряют надежду узнать судьбу своих близких.

Фамилии, затерянные в бумагах – в Витебском районе установили имена почти 11 тыс. советских солдат-4

Людмила Никитина, создатель народного комплекс-музея «История Зароновского края»:
Роўна 13 лютага 2024 года мне званок з Расіі і малады голас у мяне пытаецца: я шукаю свайго дзеда, ён загінуў у Віцебскім раёне. Я адкрываю свае ўсе данныя і знаходжу, што Баравікоў Сяргей Міхайлавіч загінуў 13 лютага 1944 года. Роўна праз 80 гадоў унучка знаходзіць дзеда.

Фамилии, затерянные в бумагах – в Витебском районе установили имена почти 11 тыс. советских солдат-6

Фамилии, затерянные в бумагах и архивах, в Зароново устанавливают и наносят на плиты братской могилы. Только за 2024 год в списке значатся 450 новых имен, среди них – россияне, азербайджанцы и даже китайцы. Не забывают и своих: отдельная книга посвящена тем, кто ушел на фронт из окрестных деревень. Работа по поиску – дело кропотливое. Практику Людмилы Никитиной теперь продолжает ее сын.

Фамилии, затерянные в бумагах – в Витебском районе установили имена почти 11 тыс. советских солдат-8

За несколько лет местные жители смогли привести в порядок захоронения сразу в пяти деревнях. Недавно обновили и могилу разведчика Александра Кучина. Здесь появилась плитка, ограда и памятник с точной датой смерти. Говорят, о подвигах нужно помнить.

Фамилии, затерянные в бумагах – в Витебском районе установили имена почти 11 тыс. советских солдат-10

Станислав Никитин, хранитель народного комплекс-музея «История Зароновского края»:
5 февраля совершил подвиг – вместе со своим взводом ворвался в траншею противника, четыре пленных захватил и вернулся благополучно в свое расположение. А 6 февраля последовала контратака немцев, в которой ликвидировал немцев, одного немца они успели взять в плен и в этом же бою он был смертельно контужен, через два дня он погиб и посмертно представился к награде Ордена Красного Знамени.

Фамилии, затерянные в бумагах – в Витебском районе установили имена почти 11 тыс. советских солдат-12

Зароновцы доказывают: никто не забыт и ничто не забыто. Уже сейчас намечен фронт работ, определены места воинских захоронений, где начнут благоустройство в первую очередь.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война

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