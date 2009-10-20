Фальшивые деньги ушли в оборот второй раз

История с фальшивками месячной давности получила неожиданное развитие.

Россиянин с марта по сентябрь покупал с рук бытовую технику и рассчитывался за товар поддельными купюрами. Мужчина попал под следствие.

Минчанка, продавшая ему телевизор, об этом не знала и пошла по стопам своего обидчика. Тысячу фальшивых долларов 26-летняя девушка решила обменять тем же способом. И принялась скупать по объявлениям буквально все подряд. В итоге мошенницу тоже задержали.

— Она надевала парик рыжего цвета, звонила по объявлениям и сбывала полученные фальшивые деньги. Так она приобрела игровую приставку за 400 долларов, фотоаппарат и щенка мопса. Подозреваемая была задержана на трое суток, меру её уголовной ответственности определит суд, — рассказала Ольга Загоровская, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБКиЭП МВД Республики Беларусь.