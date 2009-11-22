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Фальшивомонетчики стали чаще подделывать национальную и иностранную валюту

22 ноября 2009 16:00
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Как бороться с подделкой денег и ценных бумаг говорили в Минске правоохранители Беларуси и России.

Владимир Хомич, директор научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры республики Беларусь:
- Раньше денежные знаки поддерживались, в основном, посредством рукописного написания подделки денежных знаков и требовалась достаточно высокая профессиональная подготовка людей, которые это делали.

Современные технические средства позволяют подделывать денежные знаки достаточно высокого качества. Сегодня после доллара и евро на третьем месте по «популярности» – российский рубль. Однако правоохранители находят новые методы борьбы с подделками.

Сергей Скворцов, начальник отдела Департамента экономической безопасности МВД Российской Федерации:
- Как правило, в мировой практике, каждые 5-7 лет дизайн купюры меняется. У нас она тоже меняется, вносятся новшества. Вопрос изменения дизайна прорабатывается постоянно, чтобы противодействовать фальшивомонетчикам.

# общество

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