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Факультет журналистики БГУ преобразован в Институт журналистики

15 сентября 2008 13:50
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Новая структура создана чтобы повысить эффективность журналистского образования в Беларуси, а также обеспечить государственные СМИ высококвалифицированными кадрами. В институте будут действовать два факультета: журналистики (для тех, кто получает высшее образование) и повышения квалификации журналистских кадров. БГУ обладает для этого всеми педагогическими, научными и техническими возможностями. Завтра в новом учебном корпусе БГУ, построенном для будущих журналистов на улице Кальварийской, состоится торжественное открытие мультимедийной библиотеки.
# общество

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