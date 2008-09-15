Факультет журналистики БГУ преобразован в Институт журналистики

Новая структура создана чтобы повысить эффективность журналистского образования в Беларуси, а также обеспечить государственные СМИ высококвалифицированными кадрами. В институте будут действовать два факультета: журналистики (для тех, кто получает высшее образование) и повышения квалификации журналистских кадров. БГУ обладает для этого всеми педагогическими, научными и техническими возможностями. Завтра в новом учебном корпусе БГУ, построенном для будущих журналистов на улице Кальварийской, состоится торжественное открытие мультимедийной библиотеки.