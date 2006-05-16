Факультет подготовки иностранных граждан Витебского медуниверситета отмечает юбилей

В Витебском государственном медицинском университете начались праздничные мероприятия, посвященные 25-летию факультета подготовки иностранных граждан. Мероприятия продлятся до июня. В юбилейной программе - различные спортивные соревнования, многочисленные видеопрезентации, концерты художественной самодеятельности, выставки национальных сувениров, фотографий, атрибутики и многое другое. Запланировано также проведение международной научно-практической конференции, предметных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства.

Витебский медуниверситет в 1981 году первым в Беларуси получил право подготовки медицинских кадров для зарубежных стран. За это время обучение в вузе прошли более тысячи юношей и девушек из 65 стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня в университете обучаются молодые люди из 25 стран мира - Индии, Непала, Марокко, Китая, Иордании, Шри-Ланки и других.