Факты истории и богатство природы. Туристический форум «Открой Беларусь» проходит в Минске

Новости Беларуси. Открывать заново известное и удивляться пока неизведанному. Туристический форум начинается 28 апреля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два дня в Минске – факты истории, богатства природы, таинственные легенды и напрасно позабытые обычаи, а также кулинарные традиции. Организаторы мероприятия интригуют: в нашей стране сотни туристических маршрутов, ведь у каждого региона Беларуси свои секреты, достопримечательности и реликвии, культурные традиции. Чтобы о них белорусы узнали больше – главная цель презентации. Достижения новейшей истории также покажут представители всех регионов страны.