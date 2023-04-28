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Факты истории и богатство природы. Туристический форум «Открой Беларусь» проходит в Минске

28 апреля 2023 07:38
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Новости Беларуси. Открывать заново известное и удивляться пока неизведанному. Туристический форум начинается 28 апреля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Факты истории и богатство природы. Туристический форум «Открой Беларусь» проходит в Минске-1

Два дня в Минске – факты истории, богатства природы, таинственные легенды и напрасно позабытые обычаи, а также кулинарные традиции. Организаторы мероприятия интригуют: в нашей стране сотни туристических маршрутов, ведь у каждого региона Беларуси свои секреты, достопримечательности и реликвии, культурные традиции. Чтобы о них белорусы узнали больше – главная цель презентации. Достижения новейшей истории также покажут представители всех регионов страны.  

# Туризм # общество # Фотофакт

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