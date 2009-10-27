Facebook увековечит память умерших пользователей

Администрация социальной сети Facebook решила увековечить память об умерших пользователях, согласившись наделить их учетные записи соответствующим статусом по просьбе родных и друзей. Об этом сообщается в официальном блоге сети.

Увековеченные профили смогут найти и навещать только существующие друзья. Кроме того, в таких учетных записях будет скрыта контактная информация и убраны его записи. Facebook также иногда предлагает пользователям потенциальных друзей. Профили умерших в эти списки попадать не будут.

Кроме того, после процедуры никто больше не сможет зайти в социальную сеть под логином покойника, однако родные и близкие смогут оставлять памятные записи на «стене» его профиля.

Для того, чтобы увековечить чей-либо профиль или учетную запись, близким необходимо связаться с администрацией. В сообщении не указывается, как разработчики собираются проверять факт смерти того или иного пользователя, передает Lenta.ru.