"Фабрика звезд" с сельской пропиской

Уникальный проект стал путёвкой в жизнь для воспитанников Черницкого интерната Витебской области.

На его базе создали современную фабрику, где есть свой собственный швейный цех, музыкальная студия, парикмахерская и даже маленькая ферма. Теперь, 98 детей могут получить базовые навыки в различных профессиях. А в будущем - даже возможность стажироваться за рубежом.

В этой швейной мастерской школы - фабрики с сельской пропиской все с акцентом на стиль. Что ни строчка, то оригинальная находка модельера. Своей модной коллекцией "девочки фабричные" надеются покорить ни один мировой подиум. Пока - только первые штрихи профессионального успеха.

В маленькой парикмахерской, как в салоне красоты. Здесь можно выбрать любую стрижку, укладку и даже кардинально поменять свой образ. И в этом помогают настоящие профессионалы.

Идея превратить школу в фабрику педагогам пришла несколько лет назад. Теперь проект уже в финале. На 42-х гектарах земли - новая ферма и современная техника. Все для того, чтобы каждый ребенок смог получить путёвку в жизнь.

