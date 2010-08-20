Ежегодный педагогический форум в Минске

Самый главный педсовет. Около трех тысяч столичных педагогов собрались 20 августа во Дворце Республики. На общегородском форуме им представили как новейшие технологии для средних школ, так и проекты, которыми учащиеся могут заняться вне учебы.

Современное образование – это уже не просто класс, школьная парта, учитель. Компьютерные технологии, интеллектуальные карты – все это в лексиконе школьника. К примеру, третьей столичной гимназии.

Людмила Мещерекова, учитель истории и обществоведения гимназии №3 Минска:

– Мы используем «мэйд-мэпрс». Или интеллектуальные карты памяти. Это наиболее интересная форма работы. И составляем логико-смысловые модели, которые позволяют концентрировать знания.

Головоломки, объемные крестики-нолики... По зубам могут оказаться не каждому взрослому. Зато дети играют в них с удовольствием, параллельно развивая и память, и мышление.

Тереза Будник, учитель логики средней образовательной школы №166 Минска:

– Мы участвуем во многих чемпионатах в Беларуси. Выезжаем на чемпионат России по решению головоломок. В прошлом году поучаствовали в интернет-соревновании.

Все самое яркое, что внедряется сегодня в столице, показали на выставке во Дворце Республики. Здесь не только новейшие технологии, но и проекты, которыми школьники могут заняться и вне учебы. Некоторые всерьез озадачились поиском экологически чистого топлива, другие разрабатывают безотходное «школьное» производство.

Современная белорусская школа – это еще и масса интересных проектов. К примеру, как этот, дающий вторую жизнь исписанным тетрадям. Затрачиваем на переработку около 170 рублей. Получаем более сотни интересных игрушек. И это с одного килограмма школьной макулатуры. Технология голландская. «Хэнд-мэйд» – белорусский. Сырье – тетрадки и простая вода.

Людмила Скопцова, учитель химии средней образовательной школы №145 Минска:

– Мы ее адаптировали для учебных заведений. Даже на этой выставке уже восемь учебных заведений изъявили желание работать по программе нашего кружка.

Представлен сегодня также проект внедрения единой городской централизованной базы данных по сопровождению учебно-воспитательного процесса с web-интерфейсом. С его помощью в режиме «он-лайн» можно отслеживать всю работу системы столичного образования.

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:

– Мы работаем над тем, чтобы не увлекаться только одной какой-то технологией. Или с мелом у доски, или с книгой на парте, или с компьютером в классе. Надо, чтобы все это сочеталось. И над этим мы будем работать.

Надо сказать, что к новому учебному году Беларусь хорошо подготовилась. Пять новеньких школ и шесть детских садов уже готовы принять воспитанников. Последний лоск наводиться и повсеместно в школьных учреждениях. Ведь до Дня знаний осталось чуть больше недели.

Алеся Высоцкая, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.