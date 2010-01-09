Ежегодные Рождественские премии вручили в Минске в Институте теологии имении святых Мефодия и Кирилла

Из рук Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого Филарета её получили клирик Свято-Духова кафедрального собора протоиерей Федор Кривонос и директор столичной средней школы №123 Зоя Антипович.

Также на празднике прошла презентация очередного научно-просветительского издания. Среди почётных гостей были представители светских и религиозных кругов.

Протоиерей Федор Кривонос, клирик Свято-Духова кафедрального собора:

Сердце человека, который получает по благословлению Владыки премию, остаться безучастным не может. Моя работа связана с выявлением священников и мирян, которые пострадали в годы гонений на церковь — их молитвами, при участии добрых людей я получаю эту премию. Какое место это займет в дальнейшей жизни — будет видно, как она будет протекать, наша дальнейшая жизнь.

Зоя Антипович, директор столичной средней школы №123:

Она действительно в первую очередь занимает место в моем сердце и моей душе, потому что она несколько неожиданна, трепетна, трогательна, восторженно — даже как-то трудно подобрать прилагательные. Это обязывает к дальнейшей работе, буду испрашивать благословения и святых молитв нашего Митрополита на продолжение нашей работы, которую мы начинаем, которая очень нужна.