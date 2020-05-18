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Ежедневно до 30 операций. Витебский областной онкодиспансер вернулся к приёму профильных пациентов

18 мая 2020 20:48
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Новости Беларуси. К обычной жизни в Витебске возвращаются больницы неинфекционного профиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно до 30 операций. Витебский областной онкодиспансер вернулся к приёму профильных пациентов-1

Так, с этого дня к своим прямым обязанностям вернулся областной онкодиспансер. Почти месяц 150 коек хирургического корпуса были отданы под пневмонии.

Ежедневно до 30 операций. Витебский областной онкодиспансер вернулся к приёму профильных пациентов-4

Алексей Обухов, заместитель главного врача по хирургии Витебского областного клинического онкологического диспансера:
С завтрашнего дня мы начинаем хирургическую онкологическую помощь в полном объеме. Ежедневно будет у нас проводится до 30 операций. И все пациенты, которые ожидали последние три недели своей очереди, будут прооперированы.

Ежедневно до 30 операций. Витебский областной онкодиспансер вернулся к приёму профильных пациентов-7

Для того, чтобы предупредить вторую волну заражений, необходимы некоторые противоэпидемические мероприятия. У нас будет запрещено посещение родственниками. Сейчас, в эпоху мобильной связи, все могут пообщаться по мобильному телефону. Будет ограничено передвижение пациентов между отделениями, между палатами. И, естественно, будет сохранен масочный режим.

# Коронавирус # общество # Алексей Обухов # Анастасия Бут # Фотофакт

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