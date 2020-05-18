Ежедневно до 30 операций. Витебский областной онкодиспансер вернулся к приёму профильных пациентов

Новости Беларуси. К обычной жизни в Витебске возвращаются больницы неинфекционного профиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, с этого дня к своим прямым обязанностям вернулся областной онкодиспансер. Почти месяц 150 коек хирургического корпуса были отданы под пневмонии.

Алексей Обухов, заместитель главного врача по хирургии Витебского областного клинического онкологического диспансера:

С завтрашнего дня мы начинаем хирургическую онкологическую помощь в полном объеме. Ежедневно будет у нас проводится до 30 операций. И все пациенты, которые ожидали последние три недели своей очереди, будут прооперированы.