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Ездит на хаски и носит большие рога. Кто такой якутский Дед Мороз Чысхаан?

05 января 2021 08:48
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Новости Беларуси. Этот уголок в Борисовском районе – мекка новогоднего туризма, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Только здесь можно увидеть, как живут кочевники и загадать желание повелителю холода из Якутии. Тем более что символу этого года, Быку, он почти родственник. С его легендой мы вас еще познакомим, а пока смотрите, какой мимимишный прием нас ждет. Хаски – любимые спутники северных народов. Их здесь целая стая. Собаки – одна ласковее другой.

Ездит на хаски и носит большие рога. Кто такой якутский Дед Мороз Чысхаан?-1

Яна Шипко, корреспондент:
Наверное, якутский Дед Мороз мчится не на оленях, а на хаски. Кроме того, что они отлично справляются с ездой в упряжках, они еще очень ласковые и дружелюбные.

Ездит на хаски и носит большие рога. Кто такой якутский Дед Мороз Чысхаан?-4

Такая невероятная милота у них в крови. Даже выражениями мордашек хаски сразу настраивают на позитив. Вот уж собаки-улыбаки. Для полного счастья сейчас им не хватает только снега. В качестве тренировок запрягают их пока что в обычный велосипед. Как еще дать волю такой природной прыти?

Ездит на хаски и носит большие рога. Кто такой якутский Дед Мороз Чысхаан?-7

Есть класс хаски, который находится на Аляске. Ввиду того, что они там питаются больше рыбой, соответственно, они помощнее. И наши сибирские. Особенность их в том, что даже американцы называют их «северные мыши». Они очень мелкие, этот класс собак таким и остается. Это северные мыши, которые тягают сани, но тягают настолько быстро, что считаются самыми быстрыми чистокровными ездовыми собаками на свете.

Ездит на хаски и носит большие рога. Кто такой якутский Дед Мороз Чысхаан?-10

С любви к этой породе все и началось. Владельцам хаски захотелось больше узнать про традиции кочевых народов. Так здесь появились юрты, где под Новый год гостит Чысхаан.

Ездит на хаски и носит большие рога. Кто такой якутский Дед Мороз Чысхаан?-13

Выдают якутского Деда Мороза необычные рога. Хороводы у него неспроста такие зажигательные. Этот зимний волшебник считается повелителем холода. Так что перед тем, как отправиться в его юрту, неплохо бы согреться.  

Ездит на хаски и носит большие рога. Кто такой якутский Дед Мороз Чысхаан?-16

На русский язык мое имя переводится как «Бык Холода». Считается, что Чысхаан – это полубык-получеловек, вся сила Чысхаана заключается в рогах. Чем больше у Чысхаана рога, тем крепче морозы. Я являюсь самым главным Дедом Морозом. Живу я на полюсе холода, в Оймяконе, где температура воздуха порой доходит до -60 градусов. Каждый год ко мне в гости приезжают другие Деды Морозы и сказочные персонажи, чтобы взять из моих рук частичку холода, а потом этот холод они везут к себе в страны.

Ездит на хаски и носит большие рога. Кто такой якутский Дед Мороз Чысхаан?-19

Дед Мороз-Минотавр каждый год выходит из Северного Ледовитого океана и несет с собой жуткий холод. В рогах вся его сила. Чем они длиннее, тем крепче морозы. А отваливаются они с приходом весны. Ведь по легенде даже сердце властелина холода под силу растопить настоящей любви.

Ездит на хаски и носит большие рога. Кто такой якутский Дед Мороз Чысхаан?-22

Однажды, когда он выходил из океана, то повстречал очень красивую девушку, звали ее Чолбон Куо. Они очень сильно друг друга полюбили, взялись за руки, все кругом застыло в ожидании чуда, зарождения новой жизни, Нового года. Любовь у них была настолько сильной и горячей, что искры от этой любви залетали в каждый дом и дарили тепло и свет. Но эта любовь, к сожалению, продлилась недолго.   

Ездит на хаски и носит большие рога. Кто такой якутский Дед Мороз Чысхаан?-25

Когда первые лучи солнца пригрели землю, отпал один рог у Чысхаана, потом, когда стало еще теплее, отпал второй. А когда стало совсем тепло, Чысхаан полностью растаял. И только студеный ветер, пролетая мимо девушки, шепнул: «Жди меня, любимая, следующей зимой». А девушка превратилась в яркую звезду и с тех самых пор сияет на небе как знак любви, надежды и ожидания. И каждый год она ждет и встречает Чысхаана. А называется эта звезда Полярная. 

Ездит на хаски и носит большие рога. Кто такой якутский Дед Мороз Чысхаан?-28

У него очень интересная история, очень красивый дом.  

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# Новый год # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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