Ездит на хаски и носит большие рога. Кто такой якутский Дед Мороз Чысхаан?

Новости Беларуси. Этот уголок в Борисовском районе – мекка новогоднего туризма, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Только здесь можно увидеть, как живут кочевники и загадать желание повелителю холода из Якутии. Тем более что символу этого года, Быку, он почти родственник. С его легендой мы вас еще познакомим, а пока смотрите, какой мимимишный прием нас ждет. Хаски – любимые спутники северных народов. Их здесь целая стая. Собаки – одна ласковее другой.

Яна Шипко, корреспондент:

Наверное, якутский Дед Мороз мчится не на оленях, а на хаски. Кроме того, что они отлично справляются с ездой в упряжках, они еще очень ласковые и дружелюбные.

Такая невероятная милота у них в крови. Даже выражениями мордашек хаски сразу настраивают на позитив. Вот уж собаки-улыбаки. Для полного счастья сейчас им не хватает только снега. В качестве тренировок запрягают их пока что в обычный велосипед. Как еще дать волю такой природной прыти?

Есть класс хаски, который находится на Аляске. Ввиду того, что они там питаются больше рыбой, соответственно, они помощнее. И наши сибирские. Особенность их в том, что даже американцы называют их «северные мыши». Они очень мелкие, этот класс собак таким и остается. Это северные мыши, которые тягают сани, но тягают настолько быстро, что считаются самыми быстрыми чистокровными ездовыми собаками на свете.

С любви к этой породе все и началось. Владельцам хаски захотелось больше узнать про традиции кочевых народов. Так здесь появились юрты, где под Новый год гостит Чысхаан.

Выдают якутского Деда Мороза необычные рога. Хороводы у него неспроста такие зажигательные. Этот зимний волшебник считается повелителем холода. Так что перед тем, как отправиться в его юрту, неплохо бы согреться.

На русский язык мое имя переводится как «Бык Холода». Считается, что Чысхаан – это полубык-получеловек, вся сила Чысхаана заключается в рогах. Чем больше у Чысхаана рога, тем крепче морозы. Я являюсь самым главным Дедом Морозом. Живу я на полюсе холода, в Оймяконе, где температура воздуха порой доходит до -60 градусов. Каждый год ко мне в гости приезжают другие Деды Морозы и сказочные персонажи, чтобы взять из моих рук частичку холода, а потом этот холод они везут к себе в страны.

Дед Мороз-Минотавр каждый год выходит из Северного Ледовитого океана и несет с собой жуткий холод. В рогах вся его сила. Чем они длиннее, тем крепче морозы. А отваливаются они с приходом весны. Ведь по легенде даже сердце властелина холода под силу растопить настоящей любви.

Однажды, когда он выходил из океана, то повстречал очень красивую девушку, звали ее Чолбон Куо. Они очень сильно друг друга полюбили, взялись за руки, все кругом застыло в ожидании чуда, зарождения новой жизни, Нового года. Любовь у них была настолько сильной и горячей, что искры от этой любви залетали в каждый дом и дарили тепло и свет. Но эта любовь, к сожалению, продлилась недолго.