«Её очень долго не могли поймать. В итоге запытали до смерти». Как уроженка Филадельфии стала полесской подпольщицей

Керосиновые лампы, котелки из гильз и гармошка, поющая врагам назло. Эти «боевые товарищи» прошли с партизанами через огонь и болота.

В Туровском краеведческом музее к 22 июня обновляют зал Великой Отечественной войны. Портреты героев и хронику разместили на каплях крови, чтобы не забывали какой ценой далась Победа. 16 июля 1941 года на Припяти начался ад. Спасал 18-й Житковичский пограничный отряд войск НКВД.

Дмитрий Апанович, директор Туровского краеведческого музея:

Уникальной вещью, которая напоминает нам о 18-м погранотряде, является небольшая вывеска, которая вешалась на столбы, которые устанавливались на границах.

Здесь представлены заставы, их здесь 15 штук. Основной вклад у них вместе с Пинской флотилией. Первоначально приняли на себя первые атаки врага.

В районе Турова несколько застав отряда при поддержке артбатареи 75-й стрелковой дивизии уничтожили до 200 гитлеровских солдат и офицеров. За доблесть и мужество погранполк был награжден орденом Красного Знамени. Звенят награды у местных подпольщиков и партизан. Анастасия Макеева, корреспондент:

Сражались не только оружием, но и словом. Вот на такой печатной машинке в лесу они создавали свои «Ленинские заветы», в которых призывали громить телефонные фашистские станции и склады.

«Не жалеть патронов против поработителей!», «Чем больше вырежете кабеля, тем ближе будет Победа». В листовках поднимали боевой дух и рассказывали о зверствах карателей. Шакалы бросали живьем в огонь, ломали ребра и выкалывали глаза.

Дмитрий Апанович:

Очень известна из подпольщиков Фаина Филипповна Шубенок. Она сама уроженка Филадельфии. Когда 5 июля захватили Туров, она осталась здесь в Турове и была связным между подпольщиком и партизанами, ее очень долго не могли поймать. В итоге, все-таки, ее запытали до смерти.

Боролись с захватчиками и легендарные ковпаковцы. Бойцы Сидора Артемьевича Ковпака прошли по вражеским тылам свыше 12 тысяч километров, разгромили 39 гарнизонов противника, уничтожили речную флотилию на реке Припять, а радистам удалось дешифровать сотни радиограмм.

Олег Веренич, старший научный сотрудник Туровского краеведческого музея:

Всего участников на территории Туровской земли, тогда еще Туровского района, было около двух тысяч человек. К сожалению, неизвестных сейчас на территории всего Житковичского района в могилах около шести тысяч человек. 16 героев Советского Союза были жители и уроженцы Туровского и Житковичского райнов. Среди них Андрей Васильевич Кот – участник двух фронтов, как Западного, так и Восточного.

За связь с партизанами палачи сжигали деревни. Среди родственниц Хатыни – деревня Повчин. Трагедия разыгралась накануне Радуницы в 1944 году. От воспоминаний Пелагеи Курбан, которой удалось спастись из пламени с грудным ребенком, бегут мурашки. Под предлогом собрания немцы загнали всех в дом Степана Бруя, и начался свинцовый дождь из разрывных пуль и гранат. Погибли 124 человека, в возрасте от трех месяцев до 68 лет. О жертвах и героях плачут цветами сегодня могилы и памятники.

Олег Веренич:

Ранним утром 5 июля 1944 года 23-я Киевско-Житомирская дивизия и партизанские соединения освободили город. Дань этому событию увенчана в удивительном памятнике, он олицетворяет память 148 имен, в том числе таких представителей, как капитан Аканин, впоследствии подполковник, один из командиров Хильчицкой погранзаставы, которая приняла первостепенный удар врага.