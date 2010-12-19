Exit poll TNS-Украина: за Лукашенко проголосовали 72,2%

Лидия Ермошина: Беспрецедентно высокая явка избирателей

На 16.00 на выборы в Брестской области пришли 75% избирателей, в Гомельской области – более 79%, за рубежом 66,5% белорусов. Можно говорить о беспрецедентно высокой явке избирателей. С чем связана такая высокая сознательность населения на выборах президента Беларуси, прокомментировала корреспонденту телекомпании «<a href="/">Столичное телевидение</a>» Лидия Ермошина, председатель центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.