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Exit poll TNS-Украина: за Лукашенко проголосовали 72,2%

19 декабря 2010 18:53
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Избирательные участки в Беларуси уже закрылись.

Генеральный директор компании «TNS-Украина» Николай Чурилов обнародовал результаты, которые сотрудники компании получили в ходе опросов на выходе избирательных участков. «У нас есть явный победитель - это А.Лукашенко. Он набрал 72,2%», - резюмировал Чурилов.

Более 54% избирателей решили голосовать за своих кандидатов более полугода назад, около 15% - 2-3 месяца назад, 12% - несколько недель назад. Непосредственно на участках приняли решение 8% избирателей, сообщает www.ctv.by со ссылкой на слова Чурилова.

# общество

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