Евросоюз пытался ввести санкцию против белорусских госпредприятий. Но кому это выгодно?

Беларусь по-прежнему не дает спокойно спать отдельным еврофункционерам. На неделе несколько десятков из почти 800 депутатов Европарламента призывали к введению целевых санкций против ряда белорусских госпредприятий.

Это всего лишь рекомендация, и от высказывания депутатов до возможного принятия решения путь слишком долгий. Они хоть европейские, но все же чиновники. И тональность их аргументов до боли привычна. Но любопытна на сей раз сама география голосования. За резолюцию высказалось больше всего депутатов от Польши и Германии. В то время как западнее на карте Европы ее сторонников единицы. Этот выпад на неделе вызвал реакцию официального Минска. Белорусская сторона будет вынуждена предпринять адекватные ответные меры.

Эта резолюция не войдет в историю, не запомнится, но в очередной раз поможет сделать выводы. Ведь старая песня по-новому в последние месяцы так и не зазвучала, но поменяла аранжировку. Кроме уже банального осуждения Европарламент теперь захотел поставить Беларусь в угол. Ну это так, если вспомнить времена детского сада. А если серьезно, Беларусь — не игрушка, которой можно похвастаться и которую можно поломать: экономические санкции против Беларуси, за которые ратовали в документе отдельные евродепутаты, уж очень вряд ли приведут к налаживанию нормального диалога. А значит, отдельным евродепутатам такой диалог и не нужен. Кто эти люди и зачем им это — вопрос хороший. Но людей этих, к счастью, немного.

Вот это начало статьи одной из так называемых белорусских независимых газет, защите которой в резолюции посвятили чуть ли не отдельный пункт: «12 мая абсолютное большинство присутствующих на пленарной сессии в Страсбурге евродепутатов приняли очередную резолюцию по Беларуси».

Вот так обычно и передергивают факты. Но бывает, конечно, еще хуже. За это журналистов и наказывают. Ведь в этой статье нет никакого упоминания о том, что это самое «большинство» на самом деле всего 59 из 736-ти членов Европарламента. А из этих 59-ти — 45 соавторы документа. А из этих 45-ти — важный факт — большинство представляют страны новички-Евросоюза: 11 — поляки, четверо — литовцы, эстонцы, румыны.

Юрий Царик, политолог:

Для Польши это некая традиционная линия в отношении так называемых восточных окраин, в отношении Беларуси быть главной, указывать, что надо делать и так далее. А для остальных стран это просто способ позиционироваться. Литва, Латвия, Эстония, Венгрия — они же по крупным фундаментальным вопросам устройства ЕС не могут ничего заявить. Да они же вынуждены подчиняться партийной дисциплине. А по Беларуси можно здесь, так сказать, проявить себя.

Юрий Шевцов, политолог:

Здесь вообще мало логики. Если бы речь шла действительно об эффективных масштабных санкциях, то Европа могла бы их принять. А точечные больше напоминают продолжение той самой бессмысленной словесной конфронтации, которая была у нас долгие годы. Это не дало результатов раньше, не даст и сейчас.

Логики в этой резолюции Европарламента, как и в предыдущих двух, и правда нет. Структура, далекая от принятия политических решений в ЕС, занимается по большей части популизмом: резолюции Европарламента рекомендательны и совсем не факт, что влияют на решения того же Совета ЕС или Еврокомиссии. Так, кстати, на деле и происходит. По крайней мере, с Беларусью. Слова с трибуны нехорошие — но, к счастью, никакого дела. И понятно, почему.

Вадим Боровик, политолог:

Если мы говорим о санкциях в отношении Беларуси, это выглядит в определенной степени комично, поскольку Европа принимает антиевропейскую резолюцию. Сегодня Европу без Беларуси представить невозможно. У Европы сейчас очень много проблем. Это касается стабильности евро, платежного баланса ряда стран, которым оказывается серьезная помощь. И создавать очаг напряженности в центре Европы очень невыгодно и самому Евросоюзу.

Белорусский МИД на неделе по итогам резолюции в очередной раз подтвердил свою четкую позицию. Такие подходы Европарламента неприемлемы и противоречат принципам добрососедства.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Авторы резолюции пытаются воспользоваться последствиями глобального финансового кризиса для дестабилизации экономической обстановки в стране. По сути, они призывают к мерам, которые направлены на подрыв стабильности белорусского общества и благосостояния людей. В случае принятия таких мер белорусская сторона будет вынуждена пойти на ответные шаги. Вместе с тем, мы будем продолжать усилия, направленные на возврат к конструктивному взаимодействию.

Каковы могут быть эти ответные меры, тоже стало известно на неделе. Источник в администрации Президента рассказал, что предварительный список тех, кому могут запретить выезд из страны, уже составлен. В нем больше 200 человек. Все эти люди ездят в западные государства как на работу, то есть по графику и с зарплатой. То, что это влияет на имидж страны, а в итоге и на положение белорусов, этих людей волнует мало.

Юрий Царик:

Меры действительно адекватны ситуации. На фоне всего того, что происходит в Беларуси, поведения этих товарищей, которые потенциально могут попасть в этот список, и на фоне того, что происходит в Европе в отношении Беларуси, эта мера, безусловно, адекватна. Беларусь, по крайней мере, моральное право на них имеет полное.

Впрочем, потенциально предложить разъехаться по домам могут и послам ряда государств ЕС — сообщил все тот же источник в администрации Президента. Тем, кто вместо своего призвания, то есть развития дружественных отношений, навязывал правительствам своих стран проведение антибелорусского курса. И любой, кто по-настоящему гордится своей страной, с такими мерами соглашается.

Белорусы:

У нас всё свое. Евросоюзу мы неинтересны. Может, интересны будем, если будем подчиняться им. Но мы свой народ со своей политикой. Хотите жить с нами — пожалуйста. Не хотите — не надо.

При всем при том, что они всегда говорят, что белорусы хорошо относятся к иностранцам, они такие пакости нам делают. Без всякого зазрения совести. Они же не делают чиновникам высоким — они делают всему белорусскому народу. Поэтому я их не люблю.

Нечего им лезть к нам. Пускай со своими делами разберутся. Вот какой цинизм. Отменить смертную казнь и в то же время детей в той же самой Ливии, в Афганистане без всякого суда, без зазрения совести просто так… Как это понимать? Это нормальные люди? Я считаю, ненормальные.

Я думаю, что пройдет какое-то время и Евросоюз, народ ЕС в первую очередь, поймет, что это сделано неправильно. Я думаю, что наше государство найдет ответные адекватные действия и, мне кажется, это будет правильно.

Вчера вечером в одном из столичных судов вынесли приговор очередной группе участников беспорядков в Минске 19 декабря. В том числе и одному из бывших кандидатов. Вину его доказали полностью, но суд учел отсутствие судимостей ранее и другие обстоятельства и вместо максимальных 15 лет, которые предполагает статья, дал 5.

А тем временем, та самая резолюция Европарламента по-прежнему упрекает Беларусь якобы в отсутствии какого-либо независимого расследования, в создании препятствий адвокатам, в политизированности. При этом почему-то не вспоминается о том интересном факте, что Беларусь обращалась к Литве, Словакии, Германии и Польше с предложением такое расследование провести. Ответа, кстати, нет до сих пор. И теперь понятно, почему. Ведь иначе даже надуманно — упрекать было бы не в чем.

Корреспондент:

Вам мешали работать?

Андрей Варвашевич, адвокат Андрея Санникова:

Нет, нам работать не мешали. Суд вел себя корректно, тактично. Нам были предоставлены все возможности для осуществления защиты. Никаких претензий по этому поводу к суду нет.

Впрочем то, что правда в европейских движениях хоть иногда, но проскальзывает, на неделе доказал… глава Интерпола. Когда Рональд Ноубл понял, что на 40-вую конференцию на Мальте наша делегация во главе с замминистра внутренних дел просто не может попасть — запретили въезд — сам покинул официальное мероприятие и отправился в Минск.

В Минске Ноубл не раз подчеркнет — безопасность — как раз то дело, в котором в политические игры не играют. А знать о минском теракте нужно не по чьим-то статьям и домыслам. Он сам осматривает место происшествия и изучает доказательства. После встречается с главой администрации Президента. Беседа с Владимиром Макеем проходит конструктивно: осудив политизацию этого дела Европой, Ноубл с главой администрации договорились сотрудничать и дальше.

Рональд Ноубл, генеральный секретарь международной организации уголовной полиции (Интерпол):

Это именно та информация, которую белорусская сторона должна была донести до сведения международного полицейского сообщества. К сожалению, такой возможности Беларуси не предоставили. Мы знаем, что совет безопасности ООН изначально не подтвердил, что этот факт является террористическим. Но Интерпол со своей стороны готов это подтвердить. Речь идет именно о террористическом акте. Мы также готовы подтвердить, что отпечатки пальцев лица, подозреваемого в совершении террористического акта в Беларуси 4 июля 2008 года, полностью совпали с отпечатками пальцев подозреваемого по делу о теракте в 2011 году.