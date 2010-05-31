Евросоюз потребовал расследовать действия Израиля при захвате «Флотилии свободы»

Напомним, утром израильские военные атаковали морской караван из шести судов, который направлялся в сектор Газа для оказания гуманитарной помощи блокированным на этой территории палестинцам.

На суда высадился морской спецназ. Есть сведения, что десантники открыли огонь на поражение после того, как им было оказано сопротивление. По предварительным данным погибли 19 человек. Более 30 – ранены. Сейчас «флотилию» конвоируют предположительно в израильский порт Ашдод. Израильский кабинет министров признал, что операцию не удалось провести без жертв, а также выразил сожаление по поводу гибели людей.