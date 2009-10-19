Евросоюз откроет библиотеку в интернете

О запуске библиотеки, включающей публикации и документы выпущенные Евросоюзом с момента его основания в 1952 году, было объявлено на книжной ярмарке Book Fair 2009.

Доступ к файлам будет абсолютно бесплатным, передает AFP, а все документы переведены на 50 языков. В начале официальных языков Евросоюза было всего четыре, теперь их 23. Некоторые издания также доступны на китайском, русском и приблизительно 20 других языках.

Самым старым документом в библиотеке является речь Жана Моне, считающегося одним из основателей ЕС.

Представитель комитета ЕС по языковому развитию Леонард Орбан выразил надежду, что появление доступного всем собрания документов станет «дополнительным инструментом в борьбе с предвзятым отношением» к деятельности организации.

Сегодня библиотека насчитывает около 140 тысяч публикаций или 12 миллионов страниц, и каждый год добавляются новые документы. Сканирование этих публикаций было начато еще в феврале 2008 года. В реализацию проекта было вложено больше 2,5 млн. евро.