Евросоюз объявил траур по погибшим в катастрофе под Смоленском

Евросоюз объявил в понедельник 12 апреля днем траура в связи с трагической гибелью президента Польши Леха Качиньского и высокопоставленных представителей польского руководства в авиакатастрофе.

В Брюсселе в знак траура будут приспущены флаги на всех учреждениях и ведомствах ЕС, совещания и заседания Евросоюза в понедельник будут прерваны на 2 минуты молчания в память о погибших. Решение было согласовано министром иностранных дел Испании, председательствующей в ЕС, Мигелем Анхелем Моратиносом с президентом Евросоюза Херманом Ван Ромпейем. Авиакатастрофа, произошедшая в минувшую субботу в России, глубоко поразила весь мир. Соболезнования родным и семьям погибших и всему польскому народу выразили руководители многих стран мира.

Моратинос от имени председательствующей в ЕС Испании заявил, что хотел бы послать «сигнал солидарности всем полякам и европейцам в этот критический момент», сообщает NEWSru.com.

После известия о трагедии, тысячи поляков собрались у президентского дворца на площади Пилсудского в Варшаве. В церквях страны католические священники отслужили поминальные мессы. Соболезнования польскому народу направил римский понтифик Бенедикт XVI.