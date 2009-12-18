Европу засыпает снегом

В Бельгии пробки на выездах из столицы растянулись на сотни километров. В аэропорту Брюсселя отменены или задержаны сотни рейсов.

Большие транспортные проблемы в Польше. Стоит вся Варшава.

Еще хуже ситуация в южных областях Украины. Из-за сильных снегопадов без электричества остались 160 населенных пунктов.

В России на федеральной трассе «Дон» сотни человек оказались в плену мощного снегопада. Автомобильная пробка растянулась на 15 километров. Дорожники не смогли справиться со стихией своими силами, на помощь прибыли военные. Дислоцированный неподалеку батальон вытягивает машины из снега, подвозит еду и топливо. Людей распределяют в соседние населенные пункты.