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Европу парализовал сильный снегопад

02 февраля 2009 17:48
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В Лондоне из-за плохой видимости и гололeда отменены все маршруты автобусов. Погода осложнила и работу аэропортов. Такая же ситуация и в Испании. Здесь огромные сугробы на дорогах привели к многокилометровым пробкам. В соседней Португалии уровень воды в реках поднялся выше критической отметки. Подтоплены некоторые улицы, а также подвалы и первые этажи зданий. Мощный циклон обрушился и на Камчатку. В Петропавловске-Камчатском около 200 домов – в лавиноопасной зоне. А в Грузии из-за урагана без света осталась столица. Энергетики несколько часов восстанавливали подачу электричества по резервной схеме. В первую очередь свет дали в больницы и метро.
# общество

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