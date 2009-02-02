Европу парализовал сильный снегопад

В Лондоне из-за плохой видимости и гололeда отменены все маршруты автобусов. Погода осложнила и работу аэропортов. Такая же ситуация и в Испании. Здесь огромные сугробы на дорогах привели к многокилометровым пробкам. В соседней Португалии уровень воды в реках поднялся выше критической отметки. Подтоплены некоторые улицы, а также подвалы и первые этажи зданий. Мощный циклон обрушился и на Камчатку. В Петропавловске-Камчатском около 200 домов – в лавиноопасной зоне. А в Грузии из-за урагана без света осталась столица. Энергетики несколько часов восстанавливали подачу электричества по резервной схеме. В первую очередь свет дали в больницы и метро.