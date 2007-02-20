Европейские ядерщики поделятся опытом

Зарубежные эксперты по ядерной и радиационной безопасности проведут учебу белорусских специалистов в Гомеле. На базе инженерного института МЧС открылся трехдневный семинар с участием коллег из Финляндии, Германии, Швеции и Бельгии. Зарубежные эксперты познакомят на примере своих стран с новейшими тенденциями в области радиационной защиты и ядерной безопасности. Пройдут и практические занятия. Участники семинара побывают в зоне отчуждения на территории Ветковского района.