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Европейские ядерщики поделятся опытом

20 февраля 2007 15:21
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Зарубежные эксперты по ядерной и радиационной безопасности проведут учебу белорусских специалистов в Гомеле. На базе инженерного института МЧС открылся трехдневный семинар с участием коллег из Финляндии, Германии, Швеции и Бельгии. Зарубежные эксперты познакомят на примере своих стран с новейшими тенденциями в области радиационной защиты и ядерной безопасности. Пройдут и практические занятия. Участники семинара побывают в зоне отчуждения на территории Ветковского района.
# общество

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