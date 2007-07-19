Европейские тенденции в растительном образе города

Мода этого сезона - вертикальное озеленение города. Так на языке цветоводов называется высаживание растений не в грунт, а в контейнеры.

На улицах столицы уже появились фигурки животных, "цветущая" керамика и импровизированные цветочные ограждения. Некоторые вертикальные конструкции еще в новинку и пока закупаются зарубежом.

Несмотря на оторванность от земли, в условиях жизни города такие цветы требуют особой заботы. Соседство с заводами и автомобильным движением свежести городской зелени не придает. Именно поэтому белорусские ученые давно и достаточно успешно работают над адаптацией к жизни города растительности небелорусской флоры. Тем не менее, чуда ожидать не приходится.

Столичные ученые и устроители решают, как эффективнее озеленить город, минчане это делают. Устроить райский сад прямо во дворе Екатерина решила еще три года назад. После урагана. В завалах из камней и деревьев она увидела не мусор, а рабочий материал. Двое суток работы - и не слишком опрятное прежде место выгула собак под окнами стало цветочным воплощением дизайнерского таланта.

Впрочем, наличие дизайнерских навыков в цветочном деле зачастую не обязательно. А вот желание сделать жизнь ярче и красивее, хотя бы в собственном дворе, никогда не лишнее. Тогда назвать Минск цветущим не помешает даже отсутствие магнолий.