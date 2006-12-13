Европейские горнолыжные курорты могут пострадать из-за глобального потепления

Таковы выводы Организации экономического сотрудничества и развития. Эксперты констатируют, что нынешней зимой в Альпах установилась самая теплая огода за последние 500 лет.Пока на большинстве крупных горнолыжных курортов достаточное количество снега для нормальной работы. Но при увеличении средней температуры воздуха всего на один градус по Цельсию, количество баз отдыха сократится с 666 до 500, а если на четыре градуса, то в рабочем состоянии сохранится лишь 200 станций. Таким образом, потепление климата способно создать немалые проблемы 80 миллионам туристов, которые ежегодно посещают альпийские курорты Франции, Австрии, Германии и Швейцарии.