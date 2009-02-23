Европейские дома высокой моды открыли охоту на белорусскую пушнину

На международном аукционе в Санкт-Петербурге модельные агентства Великобритании и меховые фабрики Китая скупили белорусское «мягкое золото» на миллионы долларов Соболь называют королем мехов. Его всегда предпочитали коронованные особы, причем обязательно с русского бургузинского заповедника, да еще и с сединой. Раньше за соболиную шапку давали табун лошадей, а если перевести ту цену в современные единицы, то шубка из такого меха сегодня будет стоить, как несколько сотен лошадок под капотом элитного автомобиля.



Белорусы любят больше норку – этот мех подходит и для работы и для поездки в общественном транспорте. Чего не скажешь о шиншилле. А еще белорусы любят быть в шкуре скандинавской, прибалтийской и канадской. Первая, говорят, более шелковистая – ведь кормят скандинавских зверьков рыбкой из финских заливов. А приливы покупательского интереса к белорусскому меху случаются все чаще. Тем более, что на белорусскую пушнину открывают сезон охоты брокеры из Великобритании и Китая.



Механизм получения знатного меха крутится, в первую очередь, на особом питании. Чтобы спинка норки блестела шелковым отливом – подкармливать зверька надо деликатесами. У меха одна помеха: товар специфический, и его производство — сезонное. Шкурки заготавливают только раз в год, поздней осенью. 90% всего товара отправляется греть плечи и тешить тщеславие заграничных модниц. Так что впереди у белорусских меховых дел мастеров – новые продажи пушнины. В марте — в Хельсинки и в апреле — в России.