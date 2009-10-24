Европарламент ударит по интернет-пиратам

Новый текст европейского закона о телекоммуникациях предусматривает возможность для стран-членов союза в административном порядке отключать от интернета пользователей, нелегально обменивающихся файлами.

В настоящее время отключить пиратов от интернета возможно только на основе судебного решения. Новый закон позволит странам - членам Евросоюза принять более строгие собственные законы против интернет-пиратов.

Правительство Франции уже одобрило план, согласно которому злостных нарушителей чужих авторских прав в интернете можно будет лишить доступа к сети на срок до одного года. В Великобритании новая политика по отношению к обмену файлами в интернете также будет предусматривать возможность отключения активных пользователей.

Русская Служба BBC напоминает, что ранее Европарламент отвергал такой закон, настаивая на том, что доступ к сети интернет - это одно из основных прав человека.

Из проекта нового закона исключена поправка 138, согласно которой лишение человека одного из основных прав и свобод возможно только по решению суда. Новая редакция проекта не содержит этой поправки. Таким образом, страны - члены ЕС могут обращаться к интернет-провайдерам напрямую с требованием отключить пользователей, злостно нарушающих чужие права на интеллектуальную собственность.

Вопрос о том, является ли доступ к интернету одним из основных прав человека, обсуждается в Европе давно. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун сказал, что право на пользование интернетом сродни праву на пользование газом, водой и электричеством. В то же время министр экономики Питер Мандельсон призвал ужесточить наказание за интернет-пиратство, включая возможность отключать нарушителей от сети.

Согласно статистике, 14% европейцев - активных пользователей интернета, регулярно обмениваются файлами с музыкой и фильмами.

Новый закон будет направлен, прежде всего, против веб-сайтов, позволяющих обмен файлами с музыкой и фильмами между прямыми пользователями. Интернет-провайдеры могут, при необходимости, определять IP-адреса компьютеров, с которых из сети нелегально скачивается музыка и другие защищенные законом произведения. Но помимо специальных файлов, созданных для обмена файлами, существуют системы обменов мгновенными сообщениями, электронная почта, специальные блоги с музыкой, система беспроводной передачи данных bluetooth, музыкальные плееры типа очень популярных ныне плееров iPod.

Закон, позволяющий отключать интернет после трех предупреждений, обсуждался во Франции в течение нескольких месяцев. Специально образованное государственное агентство в случае первого нарушения будет посылать пользователю предупреждение по электронной почте, затем - официальное уведомление о нарушении, и, наконец, на третий раз - сможет отключить его от интернета.

Крупные компании, занятые в звукозаписи и медийной индустрии, продолжают наступать на файлообменные интернет-ресурсы, которые позволяют пользователям находить и скачивать фильмы и музыку - зачастую в нарушение авторских прав.

В четверг голландский суд обязал компанию Pirate Bay убрать с их интернет- портала ссылки на работы голландских музыкантов и кинопроизводителей. Весной шведский суд приговорил к году тюрьмы основателей файлообменного интернет-ресурса The Pirate Bay, признав их виновными в нарушении авторских прав.

Впрочем, по мнению экспертов, защитникам авторского права вряд ли удастся «загнать пиратов в угол». Для этого компаниям - производителям медиаконтента придется предлагать свои продукты по ценам, которые вряд ли смогут оправдать затраты на его производство.