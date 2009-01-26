Европа приходит в себя после "шторма десятилетия"

Мощный ураган за минувшие выходные унес жизни 26 человек. Материальный ущерб пока не подсчитан, но уже ясно: счет идет на миллионы евро.На юге Франции без света почти два миллиона семей. Для восстановления электросетей потребуется, как минимум, пять дней. Циклон повредил также линии электропередачи, соединяющие Францию и Испанию. Их ремонтируют несколько тысяч специалистов. В Испании скорость ветра превышала 200 километров в час. С домов сорваны крыши, дороги завалены деревьями, возникли лесные пожары. Огонь тушат отряды военных и полиция. Департамент чрезвычайных ситуаций Турции, тем временем, занимается спасательной операцией в районе горы Зигана на севере страны. В результате схода лавины там погибли 10 альпинистов.