Европа ищет добровольцев для виртуального полета на Марс

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о начале приема заявок от желающих принять участие в эксперименте по моделированию полета на Марс, который начнется в середине следующего года и продлится около полутора лет.

«Вслед за успешно проведенным 105-суточным предварительным исследованием, закончившемся в июле, ЕКА ищет двух кандидатов и двух дублеров для участия в 520-суточном эксперименте, который должен начаться в середине 2010 года», - цитирует агентство «Интерфакс-Запад» сообщение, опубликованное на сайте ЕКА.

Заявки на участие принимаются от кандидатов в возрасте от 20 до 50 лет, имеющих хорошую физическую форму, ростом не более 185 см. Кроме того, кандидаты должны владеть русским и английским языками, иметь медицинское, биологическое или техническое образование. «Выбор будет основываться на образовании, профессиональном опыте, медицинской пригодности и социальных привычках», - говорится в сообщении.

Свои заявки в ЕКА могут присылать не все жители Европы, а лишь граждане стран-участниц программы подготовки к будущим пилотируемым миссиям на Луну и Марс (ELIPS): Австрии, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Германии, Дании, Испании, Франции, Греции, Италии, Ирландии, Норвегии, Нидерландов, Швеции. Кроме того, заявку на участие могут отправить жители Канады. Последний срок принятия заявок 5 ноября.