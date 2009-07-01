Прямой эфир

Еврокомиссия предлагает ввести мировой черный список авиалиний

01 июля 2009 13:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Еврокомиссар по транспорту Антонио Тайани призвал к введению общемирового черного списка авиалиний, признанных неблагонадежными.

Такое предложение было озвучено после крушения самолета Йеменских авиалиний вблизи Коморских островов 30 июня, в результате которого погибли 153 человека.

«Я предлагаю ввести список, аналогичный тому, что существует в Евросоюзе, только в масштабах всего мира», — сказал еврокомиссар журналистам.

Еврокомиссия составляет перечень ненадежных авиакомпаний, чтобы снизить риски аварий или других чрезвычайных происшествий, и пересматривает его каждые три месяца. Основанием для включения в черный список является, в частности, несоблюдение требований безопасности.

Кстати, авиакомпания «Йемения» не входит в черный список ЕС, передает БЕЛТА.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 июля 2009 13:09

Обладатель «лучшей в мире работы» уже cкучает по маминым бифштексам

01 июля 2009 12:33

Транспортники протестуют в столице Перу (ФОТО)

01 июля 2009 12:22

Двое витебчан получили 17 лет за убийство местного «угнетателя»