Евгений Пустовой: за экстремизм могут запретить заниматься определённой деятельностью и лишить гражданства. Жёстко, да. Но по-другому никак

Новости Беларуси. Президент на днях подписал два важнейших закона – о недопущении героизации нацизма и противодействии экстремизму, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Пустовой продолжит тему.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Сегодня в Минске идиллия выходного дня. Семьи и молодые пары гуляют. Погода шепчет, кафешки зазывают приятными запахами, а невычурную архитектуру венчают государственные флаги. Как в Европе. Хотя почему как в Европе? У нас ярмарки перед Рождеством не взрывают. А люди другой культуры навязчиво не пристают к нашим красавицам. Ну и на прохожих без масок конная полиция охоту не устраивает. Это «Политика без галстуков и купюр». В студии СТВ Евгений Пустовой. Евгений Пустовой:

В стране порядок. Могли его потерять. Запросто. Еще свежи в памяти перекрытые воскресные улицы и неистовые крики под окнами многоэтажек. Вот так запросто могли разрушить все, что есть. Глазея на Telegram-сообщения из Польши, могли проморгать страну. И электоральные цифры были уже не важны, и светлые лица померкли бы. Территориально урезанная республика – лакей мировой демократии, донор рабсилы для польских господ. Как наши соседи. А Беларусь – это другое. Да, сейчас мы точно другие. И поэтому, чтобы сохранить то, что имеем, вынуждены реагировать, как можем. В правовом поле.

Евгений Пустовой:

Президент подписал сразу два закона, касающихся национальной безопасности. Начнем с экстремизма. Теперь бойцы мятежа с рюкзаками, напичканными коктейлями Молотова, не оправдаются: мол, мы гуляем. Теперь за такие похождения серьезная ответственность. Дано четкое определение понятия «экстремистское формирование». Теперь с экстремизмом должны бороться не только силовики, но и органы юстиции, финансовых расследований, управленцы и даже местные чиновники. Ну что, хватит прятаться за спины оперативников ГУБОПиКа. А вот координировать процесс будут подопечные Кубракова.

Евгений Пустовой:

А тех, кто попадет в список экстремистов, могут депортировать, запретить занимать посты на государственной или военной службе. Это профилактика от троянских коней в органах госуправления. За экстремизм могут запретить заниматься определенной деятельностью – педагогической, издательской и даже лишить гражданства. Жестко, да. Но по-другому никак. Если не хотим мятежей и разрухи. Например, в том же Кыргызстане последнюю революцию сделали 5 тысяч человек. 5 тысяч, а миллионы приняли как должное. Экстремистскими организации либо символику может признать только суд. Причем не позднее одного месяца со дня принятия заявления. А вот подавать подобные заявления может не только Генеральный прокурор, но и прокуроры областей и столицы. Вот вам и расширение региональных полномочий. Евгений Пустовой:

А вишенка на торте – понятие «экстремистская символика и атрибутика». Сюда же относится всякого рода нацистский фетиш. Ну действительно, в стране победившей нацизм – коричневую идеологию – пытаются задрапировать или отмыть, обелить, покрасить, заретушировать. Не выйдет. Лилия Ананич: «Это было бы предательством – не бороться за историческую правду»

Евгений Пустовой:

Теперь точно самодовольных молодчиков с определенными нацистскими татуировками и символами СС поубавится. Каждый третий белорус уничтожен нацистами. Это горе коснулось всех нас. В каждом районе своя Хатынь, и зачастую не одна. В каждом городе в честь героев-фронтовиков или партизан и подпольщиков стоят памятники и названы улицы. Но, к сожалению, пришло время актуализировать и назвать нацизм нацизмом. А то даже у нас в стране прослеживается нехороший тренд – забыть страдания народа и опорочить героизм белорусов. Ну что там Вторая мировая война? Это уже якобы и не так больно и близко. Это не про нас или не только про нас. Не про нашу Победу. И вообще про Победу ли? Европейцы уже свято верят в то, что их спасли голливудские герои. Одним странам это выгодно для утоления своих территориальных претензий, другим – геополитических амбиции. У северных соседей по улицам браво маршируют ветераны СС, на юге настоящих героев-фронтовиков заставляют стыдливо прятать глаза. Евгений Пустовой:

А символикой празднования Дня Победы стал красный мак. Как в Британии. «Украина це Европа». Но, несомненно, поляки не преминут через пару лет напомнить независимой Украине о том, что вступление во Вторую мировую для Украины началось с присоединения к ней Львовской и Ивано-Франковской областей, а потому пора бы уже установить историческую справедливость и вернуть незаконно нажитое. В рамках, так сказать, европейского подхода к европейской политике. Но Беларусь помнит. А тот, кто забыл, бери и читай новый закон о недопущении реабилитации нацизма.