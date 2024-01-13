Евфросиния Полоцкая носила на теле цепи по 8 кг. Монахиня рассказала, как святая продолжает помогать молящимся

Начало года – отличный повод встретиться с Полоцком и получить благословение в делах. Паломник-тур в Спасо-Евфросиниевский монастырь для вас. Начнем со светлой особы, внучки Всеслава Чародея, легендарной Евфросинии Полоцкой. Она возвела церкви, основала женский и мужской монастыри, переписывала книги в Софийском соборе и зажгла огонь Просвещения.

Монахиня Рахиль, насельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря: Святая Евфросиния пришла в монастырь в 12 лет. Представляете, она была дочка князей, у нее была слава, мужество, деньги. И вот когда к ней начали свататься такие же богатые и знатные женихи, она все оставляет ради жениха небесного, ради Бога.

Там есть настоящий раритет и не только. Вот почему стоит посетить краеведческий музей в Полоцке – подробности здесь .

Собеседница ангелов. В гостях у Евфросинии наступает озарение и находится верный путь. Она слышит каждого. Благодаря ей Полоцк стал колыбелью православия. В 1125-м основала женский монастырь. По ее инициативе был воздвигнут каменный Спасо-Преображенский храм.

В храме фрески писалась по сырой штукатурке натуральными красками, что позволило им сохраниться на века. Возрождение планируют завершить к 900-летию монастыря в 2025-м году.

Монахиня Рахиль:

Обнаружили подземный храм, где была галерея, которая сейчас не существует. Археологи сказали, что там однозначно был храм, куда Святая Евфросиния углублялась на молитву.

Святая жила в XII веке. До сих пор ее тело сохранилось совершенно нетленно. У нее сохранились не только косточки, но мягкие ткани и кожа. Высохшие ткани во многих местах сохранили гибкость и эластичность. Тела святых имеют название мощи. Мощи обладают чудодейственной силой божьей.