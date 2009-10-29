Евангелическую церковь Германии впервые за 500 лет возглавила женщина

Женщина-епископ из Ганновера Маргот Кессманн стала первой женщиной в истории немецкого лютеранства, существующего с 1517 года, которая возглавила Совет Евангелической церкви в Германии.

В минувшую среду в ходе голосования в Синоде она получила 132 голоса из 142 возможных. Кессманн сменит на этом посту Берлинского епископа Вольфганга Хубера. Таким образом, в течение шести лет представительница прекрасного пола впервые будет высшим представителем Евангелической церкви, объединяющей 25 миллионов протестантов Германии. Маргот Кессманн 51 год, она разведена и имеет четверых детей.

После избрания Кессманн подчеркнула, что одну из своих задач она видит в налаживании более тесных связей между отдельными общинами. «Я сделаю все, чтобы было хорошее экуменическое сосуществование», - сказала она, добавив, в частности, что не будет настаивать, чтобы Ватикан отменил целибат и женщины рукополагались в католической церкви в священники, пишет NEWSru.com.

Также впервые в Совет Евангелической церкви избран африканец. 49-летний теолог из Танзании Фидон Мвонбека после рукоположения в сан в 1987 году был приходским священником, затем учился в Швеции и США. После завершения учебы был избран генеральным секретарем Северо-западной епархии Евангелической лютеранской церкви Танзании. В 2005 году Мвонбека, переселившийся с семьей в Германию, был избран генеральным секретарем Объединенной евангелической миссии (VEM) в Вуппертале, объединяющей более 30 Церквей Африки, Азии, а также Германии. Выходец из Африки стал первым неевропейцем, возглавившим эту миссию.