Эвакуированные из сектора Газа белорусы сегодня вернулись на родину

173 гражданина СНГ прилетели спецрейсом российского МЧС в Домодедово. В аэропорту их встретили сотрудники белорусского посольства, они обеспечили беженцев всем необходимым. В общей сложности белорусы добирались домой двое суток.



Тем временем в Секторе Газа продолжаются ожесточенные бои. Израиль продолжает активно применять авиацию и флот для поддержки наземных сил, которые вторглись на территорию анклава накануне вечером. Несколько часов назад удару израильских ВВС подверглась центральная площадь Газы. Здесь находятся офисы, жилые дома и магазины. Погибли, по меньшей мере, пять человек.



Ранее на севере сектора артиллерийский снаряд попал в жилой дом. В результате этой атаки погибли минимум 12 человек. Под руинами могут оставаться еще восемь палестинцев. Ситуацию в секторе Газа обсудили накануне в Совете Безопасности ООН. Делегаты высказались за прекращение военных действий в анклаве, но никакой резолюции не приняли. Им даже не удалось выработать формальное заявление для прессы. По некоторым данным, этому воспротивились Соединенные Штаты. В итоге члены Совбеза пришли к общему мнению — необходимо защитить гражданское население в зоне конфликта и обеспечить бесперебойные поставки гуманитарной помощи.