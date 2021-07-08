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Эвакуировали тысячи зрителей и тушили Летний амфитеатр. Как прошли учения МЧС в Витебске

08 июля 2021 10:06
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Новости Беларуси. Главная концертная площадка «Славянского базара» – Летний амфитеатр 8 июля стал испытательным полигоном для спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвакуировали тысячи зрителей и тушили Летний амфитеатр. Как прошли учения МЧС в Витебске-1

Здесь прошли тактико-специальные учения. По легенде обрушилась подвесная конструкция и возник пожар. Эвакуации подлежит не только 6-тысячный зал, но и административный корпус. В отработке чрезвычайной ситуации были задействованы специалисты сразу нескольких служб.

Эвакуировали тысячи зрителей и тушили Летний амфитеатр. Как прошли учения МЧС в Витебске-4

Сергей Ловейкин, и.о. начальника Витебского городского отдела по ЧС:
В учениях принимали участие более 40 человек и 11 единиц техники. Помогали в учениях наши аварийные службы: «Витебскгаз», Витебские электрические сети и скорая помощь, которая эвакуировала и оказывала первую медицинскую помощь троим пострадавшим. Учения прошли, как всегда, на высоком уровне. Ребята справились с поставленной задачей.

Эвакуировали тысячи зрителей и тушили Летний амфитеатр. Как прошли учения МЧС в Витебске-7

Летний амфитеатр – не единственная площадка, где спасатели отрабатывали учения при чрезвычайной ситуации. Всего в списке 16 объектов. Среди них Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса, концертный зал «Витебск» и другие.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Ловейкин # Фотофакт

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