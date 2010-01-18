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Эвакуаторы передвигают около 500 машин за день на охраняемую стоянку

18 января 2010 13:11
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Расчищать заснеженные улицы столицы коммунальщикам поможет эвакуатор.

Минские чиновники сегодня призвали автовладельцев не оставлять у обочин дорог свои машины. Они мешают убирать от снега  проезжую часть быстро и качественно.

Еще более сложная ситуация – во дворах. Так называемые «подснежники»  не только не дают основательно почистить дороги от снега, но и затрудняют работу специальных служб.

Андрей Мельников, заместитель начальника отдела городского хозяйства Мингорисполкома:
Перечень названий улиц, которые убираются ежедневно, находится в районных ремавтодорах, которые работают круглосуточно. Чтобы уточнить, на каких улицах будут убирать снег в ближайшее время, в течение дня, можно просто туда позвонить.

# общество

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