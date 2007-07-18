Эвакуаторы не дремлют

Столичные инспекторы ГАИ развернули масштабную операцию.

Сразу шесть экипажей сегодня работали по очистке центральных улиц от нарушителей правил парковки.



Проблема парковки транспорта - проблема крупных городов. Минск не исключение. Ежегодно на дороги столицы выезжает 30 тысяч новых автомобилей. Соблюдать правила парковки хотят не все. У каждого свои причины, а последствия одинаковые - заторы на дорогах; затруднения как для движения транспорта, так и пешеходов.

В зоне действия эвакуаторов, машин под запретительными знаками стало меньше. Однако инспекторы ДПС признаются, что необходим постоянный контроль. Как только эвакуатор уезжает, снова выстраивается очередь из неправильно припаркованных авто. Но как уверяют в ГАИ, места на штрафстоянке хватит всем.