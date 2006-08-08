Эвакуаторы ГАИ "почистили" дороги в центре столицы

Госавтоинспекторы решили очистить центральные улицы столицы от неправильно припаркованных автомобилей. На работу вышли сразу семь эвакуаторов. Не повезло водителям, поставивших не по правилам машины на стоянку улицах Карла Маркса, Ленина, Кирова и Комсомольской.Уберут автомобили, припаркованные под знаком "Эвакуатор", а также, - в целях обеспечения безопасности дорожного движения, - оставленные около пешеходных переходов и в проездах во дворы. Жителям центральной части города тоже приходится не сладко. Как только появляются эвакуаторы на улицах, в <паркинги> превращаются дворовые территории. Здесь, надеются автовладельцы, их никто не потревожит. Как альтернативу автолюбителям предлагают использовать паркинги на проспекте Независимости и на Немиге. Это по крайней мере дешевле, чем штраф за неправильную парковку, оплату места на штраф-стоянке и услуг по транспортировке. Суммы в счетах, которые выставляют госавтоинспекторы владельцам машин доходят до 70-80 тысяч белорусских рублей.

Работать на центральных улицах милицейские эвакуаторы будут регулярно.