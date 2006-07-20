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Эвакуация белорусов из Ливана завершается

20 июля 2006 14:22
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160 белорусских граждан, эвакуированных из Ливана, завтра рано утром прибудут в Минск рейсом авиакомпании "Белавиа". Кроме того, в Москве уже находятся 40 белорусов, прибывших авиарейсом МЧС России.

Некоторые граждане приняли решение направляться на родину самостоятельно, однако, большая часть 20 июля вечером будет отправлена поездом в Минск при содействии посольства Беларуси.

Как отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Андрей Попов, <все наши граждане размещены в гостинице белорусского посольства и обеспечены питанием>: <Белорусская железная дорога прорабатывает вопрос о выделении необходимого количества посадочных мест".

По оценкам белорусского посольства, в Дамаске на территории Ливана, продолжают находиться еще около 80 белорусских граждан.

# общество

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