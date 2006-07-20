Эвакуация белорусов из Ливана завершается

Некоторые граждане приняли решение направляться на родину самостоятельно, однако, большая часть 20 июля вечером будет отправлена поездом в Минск при содействии посольства Беларуси.
Как отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Андрей Попов, <все наши граждане размещены в гостинице белорусского посольства и обеспечены питанием>: <Белорусская железная дорога прорабатывает вопрос о выделении необходимого количества посадочных мест".
По оценкам белорусского посольства, в Дамаске на территории Ливана, продолжают находиться еще около 80 белорусских граждан.