Эвакуация белорусов из Ливана завершается

160 белорусских граждан, эвакуированных из Ливана, завтра рано утром прибудут в Минск рейсом авиакомпании "Белавиа". Кроме того, в Москве уже находятся 40 белорусов, прибывших авиарейсом МЧС России.

Некоторые граждане приняли решение направляться на родину самостоятельно, однако, большая часть 20 июля вечером будет отправлена поездом в Минск при содействии посольства Беларуси.

Как отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Андрей Попов, <все наши граждане размещены в гостинице белорусского посольства и обеспечены питанием>: <Белорусская железная дорога прорабатывает вопрос о выделении необходимого количества посадочных мест".

По оценкам белорусского посольства, в Дамаске на территории Ливана, продолжают находиться еще около 80 белорусских граждан.