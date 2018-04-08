Этот праздник знаменует духовное обновление человека, открывшего сердце для веры: Александр Лукашенко поздравил белорусов с Пасхой

Новости Беларуси. С праздником Воскресения Христова поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул – «Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие. Этот праздник раскрывает суть христианства, наполненного светом и любовью, знаменует собой духовное обновление каждого человека, открывшего свое сердце для веры. Особая атмосфера этих дней дарит прихожанам глубокую, неподдельную радость, укрепляет стремление творить хорошие дела, окружать заботой родных, близких и тех, кто нуждается в сострадании и поддержке. Пусть Пасха принесет в ваши дома и семьи спокойствие, благополучие и весеннее настроение», – говорится в поздравлении Президента.