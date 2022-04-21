Этот день называют Чистым. Как православные верующие проводят Великий четверг?

Новости Беларуси. Великий четверг у православных. Этот день еще называют Чистым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Верующие вспоминают знаковые события Евангелия. Богослужения, которые проходят в этот день в храмах, воссоздают важные события из жизни Христа на земле. Именно в Чистый четверг верующие стремятся причаститься и исповедаться, чтобы очистить душу от грешных поступков накануне светлого праздника.

Маргарита Козлинская: Это такой день необыкновенный, когда человек готовится к Пасхе, очищает свою душу, старается подать покаяния и плоды, чтобы покаяться.

Алена Скалубо: Ты идешь к Пасхе и должен постараться, если есть такая возможность, если не на работе, в этот день обязательно посетить службу в любом храме, где бы ты не находился.

Николай Повный, клирик прихода храма в честь Всех Святых:

В этот день мы должны максимально сконцентрироваться на том, чтобы все свои мысли, дела, поступки по отношению к себе, к своим родным и близким, ко всему окружающему миру смотивировали добром, любовью.

Издревле Чистый четверг считался днем очищения души и тела. В этот день старались завершить уборку в доме, умыться или искупаться до наступления рассвета. Считалось, что вода в этот день обладает особыми, чудесными, свойствами.