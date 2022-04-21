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Этот день называют Чистым. Как православные верующие проводят Великий четверг?

21 апреля 2022 14:30
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Новости Беларуси. Великий четверг у православных. Этот день еще называют Чистым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Этот день называют Чистым. Как православные верующие проводят Великий четверг?-1

Верующие вспоминают знаковые события Евангелия. Богослужения, которые проходят в этот день в храмах, воссоздают важные события из жизни Христа на земле. Именно в Чистый четверг верующие стремятся причаститься и исповедаться, чтобы очистить душу от грешных поступков накануне светлого праздника.  

Этот день называют Чистым. Как православные верующие проводят Великий четверг?-3

Маргарита Козлинская:  
Это такой день необыкновенный, когда человек готовится к Пасхе, очищает свою душу, старается подать покаяния и плоды, чтобы покаяться.  

Этот день называют Чистым. Как православные верующие проводят Великий четверг?-5

Алена Скалубо:
Ты идешь к Пасхе и должен постараться, если есть такая возможность, если не на работе, в этот день обязательно посетить службу в любом храме, где бы ты не находился.  

Этот день называют Чистым. Как православные верующие проводят Великий четверг?-7

Николай Повный, клирик прихода храма в честь Всех Святых:
В этот день мы должны максимально сконцентрироваться на том, чтобы все свои мысли, дела, поступки по отношению к себе, к своим родным и близким, ко всему окружающему миру смотивировали добром, любовью.  

Издревле Чистый четверг считался днем очищения души и тела. В этот день старались завершить уборку в доме, умыться или искупаться до наступления рассвета. Считалось, что вода в этот день обладает особыми, чудесными, свойствами.  

# Пасха

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