Этой зимой в Минске будет открыто 118 катков, 34 хоккейные коробки и 25 лыжных трасс

К услугам отдыхающих – более 30 пунктов проката спортинвентаря. Они также будут работать на центральных городских катках и лыжных трассах.

Лед уже можно опробовать на площадках возле Дворца спорта, в парке 900-летия Минска и на стадионе «Локомотив». А к выходным откроется каток на Октябрьской площади, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Взрослых и детей ждут на катках и лыжных трассах с 10.00 до 22.00 в будни, а в выходные и праздничные дни – до 21.00.

Сергей Юхновец, начальник организационно-массового отдела управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Уже сейчас ведутся подготовительные работы на Октябрьской площади, установлены пункты проката, завозятся коньки, подготовлена инфраструктура, свет.

В четверг мы планируем приступить к заливке. Если все это сложится, в субботу мы сможем приступить к активному отдыху на коньках.