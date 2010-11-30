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Этой ночью в Питере и Москве сильные морозы

30 ноября 2010 08:49
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Сильные морозы ожидаются в отдельных районах Ленинградской области в ночь на 1 декабря. Температура воздуха ночью от 15 до 20 градусов мороза, местами - 23-28 градусов ниже нуля.

1 декабря в Москве минус 19-17 градусов, по области 22-17, сообщает www.ctv.by.  

# общество # Погода

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