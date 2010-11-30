Этой ночью в Питере и Москве сильные морозы

1 декабря в Москве минус 19-17 градусов, по области 22-17, сообщает www.ctv.by.
Настоящие морозы пришли в Беларусь. Впрочем, в ближайшие дни столбик термометра опустится еще ниже. В первый день декабря ожидается до -25. А уже сегодня медики сообщают о первых жертвах морозной погоды.
Сразу три персонажа поселились возле цирка. Задумка автора удачно воплотилась в бронзовой скульптуре. Крошечный поросёнок и петух-великан стали вечными спутниками клоуна, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Президент заявил, что разработки молодых белорусских ученых необходимо активнее продвигать на экспорт. Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость более тесного взаимодействия отечественной науки и производства.
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