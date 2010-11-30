Этой ночью в Питере и Москве сильные морозы

Белорусские синоптики: в первые дни декабря днем будет до -20, а в Новогоднюю ночь – до -5

Настоящие морозы пришли в Беларусь. Впрочем, в ближайшие дни столбик термометра опустится еще ниже. В первый день декабря ожидается до -25. А уже сегодня медики сообщают о первых жертвах морозной погоды.