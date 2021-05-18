«Этого достаточно для оказания первой помощи». МАЗ переоборудовал свой типовой фургон в неотложку, и вот что из этого вышло

Новости Беларуси. В Беларуси намечен переход на персонифицированную медицину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сущность процесса позитивных преобразований 18 мая раскрыл министр здравоохранения. Дмитрий Пиневич стал участником международного медицинского форума в Минске. Он традиционно проводится в рамках выставки «Здравоохранение Беларуси».
«Примерял на себя как пациент». Дмитрий Пиневич стал участником международного медицинского форума в Минске
На выставке представлено немало отечественных новинок. Среди них – машина скорой помощи. МАЗ переоборудовал свой типовой грузовой фургон в неотложку. Конструкторы совместно со специалистами здравоохранения работали около 9 месяцев. И вот результат: современный автомобиль для оперативной работы медицинской службы.
Дмитрий Ясинский, начальник бюро управления продаж легких машин ОАО «МАЗ»:
Есть дополнительные аккумуляторные батареи, которые позволяют в течение 45 минут без внешних источников, без включенного двигателя оказывать полную медицинскую помощь пациенту. Этого достаточно для оказания первой помощи. В этом автомобиле есть кислородные баллоны.