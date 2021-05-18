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«Этого достаточно для оказания первой помощи». МАЗ переоборудовал свой типовой фургон в неотложку, и вот что из этого вышло

18 мая 2021 15:22
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Новости Беларуси. В Беларуси намечен переход на персонифицированную медицину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сущность процесса позитивных преобразований 18 мая раскрыл министр здравоохранения. Дмитрий Пиневич стал участником международного медицинского форума в Минске. Он традиционно проводится в рамках выставки «Здравоохранение Беларуси».

«Примерял на себя как пациент». Дмитрий Пиневич стал участником международного медицинского форума в Минске

«Этого достаточно для оказания первой помощи». МАЗ переоборудовал свой типовой фургон в неотложку, и вот что из этого вышло-1

На выставке представлено немало отечественных новинок. Среди них – машина скорой помощи. МАЗ переоборудовал свой типовой грузовой фургон в неотложку. Конструкторы совместно со специалистами здравоохранения работали около 9 месяцев. И вот результат: современный автомобиль для оперативной работы медицинской службы.

«Этого достаточно для оказания первой помощи». МАЗ переоборудовал свой типовой фургон в неотложку, и вот что из этого вышло-4

Дмитрий Ясинский, начальник бюро управления продаж легких машин ОАО «МАЗ»:
Есть дополнительные аккумуляторные батареи, которые позволяют в течение 45 минут без внешних источников, без включенного двигателя оказывать полную медицинскую помощь пациенту. Этого достаточно для оказания первой помощи. В этом автомобиле есть кислородные баллоны.

«Этого достаточно для оказания первой помощи». МАЗ переоборудовал свой типовой фургон в неотложку, и вот что из этого вышло-7

В течение четырех дней рядом с выставочным центром будет работать прививочный пункт, где каждый может пройти вакцинацию против COVID-19 препаратом белорусско-российского производства.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Ясинский # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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