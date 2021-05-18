«Этого достаточно для оказания первой помощи». МАЗ переоборудовал свой типовой фургон в неотложку, и вот что из этого вышло

Новости Беларуси. В Беларуси намечен переход на персонифицированную медицину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сущность процесса позитивных преобразований 18 мая раскрыл министр здравоохранения. Дмитрий Пиневич стал участником международного медицинского форума в Минске. Он традиционно проводится в рамках выставки «Здравоохранение Беларуси». «Примерял на себя как пациент». Дмитрий Пиневич стал участником международного медицинского форума в Минске

На выставке представлено немало отечественных новинок. Среди них – машина скорой помощи. МАЗ переоборудовал свой типовой грузовой фургон в неотложку. Конструкторы совместно со специалистами здравоохранения работали около 9 месяцев. И вот результат: современный автомобиль для оперативной работы медицинской службы.