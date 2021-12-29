«Это такие же дежурные сутки». Поговорили с людьми, которые встречают Новый год на работе

Хотя Новый год – праздник семейный, многие слышат заветный бой курантов вдали от дома. Служба не ждет – негласный девиз диспетчеров центра оперативного управления МЧС, которые и проводят старый год в компании коллег.
Хотя Новый год – праздник семейный, многие слышат заветный бой курантов вдали от дома. Служба не ждет – негласный девиз диспетчеров центра оперативного управления МЧС, которые и проводят старый год в компании коллег.
Праздничная суета – время особого внимания. Именно в новогоднюю ночь снимаются все запреты. Поддавшись безумному веселью, люди перестают соблюдать правила безопасности, что и приводит к возникновению нестандартных происшествий. Как отмечают специалисты, расслабляться им некогда, каждая секунда на счету.
Татьяна Морозько, диспетчер центра оперативного управления МЧС:
Новогодняя ночь – это такие же дежурные сутки, такая же боевая работа, звонки. Все в принципе так же. Единственное – это позитивное настроение у людей. Многие звонят, поздравляют с праздником. А перед боем курантов мы всем коллективом собираемся в этом зале и встречаем Новый год.
В новогоднюю ночь чаще всего происходят пожары, связанные с пиротехническими изделиями, коротят гирлянды, пиротехнические изделия попадают на балконы, в окна из-за того, что люди не соблюдают технику безопасности.
Несколько лет назад был случай, поступил звонок на 101, о загорании в частном доме. Впоследствии оказалось, что хозяева оставили зажженные свечи, накрытый стол и уехали по своим делам. Поэтому не оставляйте без присмотра открытый огонь, даже бенгальскими огнями пользуйтесь с осторожностью. А пиротехническими изделиями только на улице в специально отведенных для этого местах.
Работают в новогоднюю ночь не покладая рук и сотрудники минского метрополитена. В канун торжества десятки людей покидают родные стены ради безопасности пассажиров. Именно они следят за тем, чтобы вы успели попасть к праздничному столу, съездить в гости к главной елке и навестить близких.
Анастасия Писарева, дежурная по станции «Вокзальная» минского метрополитена:
В новогоднюю ночь бывает много всего интересного, пассажиры веселые, ездят на елки, возвращаются обратно. Метро до 4 утра работает. В прошлом году я работала на станции «Ковальская слобода» в должности дежурного по приему и отправлению поездов. Стояла на платформе, помогала пассажирам сориентироваться, куда ехать. Где-то ближе к 4 утра возвращались двое ребят в костюмах Деда Мороза, подарили конфеты, было очень приятно, поздравили с Новым годом. Мы тоже в ответ поздравили с Новым годом, пожелали крепкого здоровья.