Прямой эфир

«Это такие же дежурные сутки». Поговорили с людьми, которые встречают Новый год на работе

29 декабря 2021 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хотя Новый год – праздник семейный, многие слышат заветный бой курантов вдали от дома. Служба не ждет – негласный девиз диспетчеров центра оперативного управления МЧС, которые и проводят старый год в компании коллег.

«Это такие же дежурные сутки». Поговорили с людьми, которые встречают Новый год на работе-1

Праздничная суета – время особого внимания. Именно в новогоднюю ночь снимаются все запреты. Поддавшись безумному веселью, люди перестают соблюдать правила безопасности, что и приводит к возникновению нестандартных происшествий. Как отмечают специалисты, расслабляться им некогда, каждая секунда на счету.

«Это такие же дежурные сутки». Поговорили с людьми, которые встречают Новый год на работе-4

Татьяна Морозько, диспетчер центра оперативного управления МЧС:
Новогодняя ночь – это такие же дежурные сутки, такая же боевая работа, звонки. Все в принципе так же. Единственное – это позитивное настроение у людей. Многие звонят, поздравляют с праздником. А перед боем курантов мы всем коллективом собираемся в этом зале и встречаем Новый год.

В новогоднюю ночь чаще всего происходят пожары, связанные с пиротехническими изделиями, коротят гирлянды, пиротехнические изделия попадают на балконы, в окна из-за того, что люди не соблюдают технику безопасности.

Несколько лет назад был случай, поступил звонок на 101, о загорании в частном доме. Впоследствии оказалось, что хозяева оставили зажженные свечи, накрытый стол и уехали по своим делам. Поэтому не оставляйте без присмотра открытый огонь, даже бенгальскими огнями пользуйтесь с осторожностью. А пиротехническими изделиями только на улице в специально отведенных для этого местах.

«Это такие же дежурные сутки». Поговорили с людьми, которые встречают Новый год на работе-7

Работают в новогоднюю ночь не покладая рук и сотрудники минского метрополитена. В канун торжества десятки людей покидают родные стены ради безопасности пассажиров. Именно они следят за тем, чтобы вы успели попасть к праздничному столу, съездить в гости к главной елке и навестить близких.

«Это такие же дежурные сутки». Поговорили с людьми, которые встречают Новый год на работе-10

Анастасия Писарева, дежурная по станции «Вокзальная» минского метрополитена:
В новогоднюю ночь бывает много всего интересного, пассажиры веселые, ездят на елки, возвращаются обратно. Метро до 4 утра работает. В прошлом году я работала на станции «Ковальская слобода» в должности дежурного по приему и отправлению поездов. Стояла на платформе, помогала пассажирам сориентироваться, куда ехать. Где-то ближе к 4 утра возвращались двое ребят в костюмах Деда Мороза, подарили конфеты, было очень приятно, поздравили с Новым годом. Мы тоже в ответ поздравили с Новым годом, пожелали крепкого здоровья.

# Новый год # общество # Татьяна Морозько # Анастасия Писарева # Вероника Макаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Быстрее будем доставлять детей». Учреждениям образования Могилёвского района переданы новые школьные автобусы
29 декабря 2021 07:15

«Быстрее будем доставлять детей». Учреждениям образования Могилёвского района переданы новые школьные автобусы

«Очень важная государственная награда». Около 200 милиционерам Витебской области вручили медали за отличие в службе
29 декабря 2021 06:56

«Очень важная государственная награда». Около 200 милиционерам Витебской области вручили медали за отличие в службе

Поддержка молодёжи и защита детей. Какие предложения белорусы вносят по проекту изменений и дополнений Конституции?
29 декабря 2021 06:41

Поддержка молодёжи и защита детей. Какие предложения белорусы вносят по проекту изменений и дополнений Конституции?