«Это самая осознанная съёмка». Фотовыставка ко Дню матери открылась в Гомеле

Виктория Четырко, фотограф:

В каждой такой фотографии есть история человека. Не просто момент, как в обычной фотографии, а именно история. Я всегда очень боялась беременность, потому что это очень ответственная съемка всегда для каждого фотографа. Но это самая осознанная съемка в то же время, потому что такого осознанного момента в жизни каждой женщины, наверное, не бывает. Особенно, когда это первая беременность. Все женщины очень наполненные внутри приходят на съемку такую. И когда впоследствии они же возвращаются уже со своими малышами, которые либо подросли, либо совсем малютки, и с мужьями, для меня это самый лучший показатель того, что мы все сделали правильно.