«Это самая осознанная съёмка». Фотовыставка ко Дню матери открылась в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомельском медицинском колледже в канун Дня матери открылась необычная фотовыставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомельском медицинском колледже в канун Дня матери открылась необычная фотовыставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На всех работах – все, что связано с материнством и рождением ребенка. Этим чувством пронизан каждый кадр – период ожидания, материнские объятия, бережно-трогательные поддерживающие руки отца. Автор фотопроизведений Виктория Четырко работает преподавателем в колледже и уже семь лет увлекается фотографией.
Виктория Четырко, фотограф:
В каждой такой фотографии есть история человека. Не просто момент, как в обычной фотографии, а именно история. Я всегда очень боялась беременность, потому что это очень ответственная съемка всегда для каждого фотографа. Но это самая осознанная съемка в то же время, потому что такого осознанного момента в жизни каждой женщины, наверное, не бывает. Особенно, когда это первая беременность. Все женщины очень наполненные внутри приходят на съемку такую. И когда впоследствии они же возвращаются уже со своими малышами, которые либо подросли, либо совсем малютки, и с мужьями, для меня это самый лучший показатель того, что мы все сделали правильно.
Все фотоработы еще раз напоминают: мама – самый близкий и дорогой человек в жизни каждого из нас. И окружать ее заботой и вниманием нужно не только в праздничные дни, ведь у самих мам, как известно, не бывает выходных, а их любовь не знает границ.