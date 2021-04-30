«Это нужно, это мой долг». Эти призывники получили повестки в армию и поделились своими эмоциями

Юношей поздравили представители военного комиссариата, Белорусского союза офицеров, структуры ДОСААФ, а также Клецкого церковного округа. Подбодрили напутственными словами и подарками. Также ребята поучаствовали в трудовой акции. Благоустроили воинское захоронение красноармейцев и братскую могилу на месте массового уничтожения мирных жителей деревни Нарешевичи.

Олег Чакун, житель Клецка: В армию я иду осознанно, понимаю, что это нужно, это мой долг. Буду стараться нести службу с ответственностью и достоинством.

Игорь Шафран, председатель Клецкой районной организации «Белорусский союз офицеров»:

Желаю им хорошей службы, отличного выполнения своих служебных обязанностей, и чтобы они оттуда привозили только благодарственные письма в наш районный исполнительный комитет и для их родителей. И мы будем очень рады, что они несут службу отлично и процветает наш Клецкий район.

А через несколько дней ребят призовут в ряды Вооруженных Сил Беларуси, где у них будет возможность проявить мужество и свой характер.