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«Это нужно, это мой долг». Эти призывники получили повестки в армию и поделились своими эмоциями

30 апреля 2021 13:56
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Новости Беларуси. Отправка молодого пополнения в ряды Вооруженных Сил Беларуси. Призывникам Клецкого района торжественно вручили повестки в армию. Мероприятие прошло возле мемориального комплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Это нужно, это мой долг». Эти призывники получили повестки в армию и поделились своими эмоциями-1

Юношей поздравили представители военного комиссариата, Белорусского союза офицеров, структуры ДОСААФ, а также Клецкого церковного округа. Подбодрили напутственными словами и подарками. Также ребята поучаствовали в трудовой акции. Благоустроили воинское захоронение красноармейцев и братскую могилу на месте массового уничтожения мирных жителей деревни Нарешевичи.

«Это нужно, это мой долг». Эти призывники получили повестки в армию и поделились своими эмоциями-4

Олег Чакун, житель Клецка:
В армию я иду осознанно, понимаю, что это нужно, это мой долг. Буду стараться нести службу с ответственностью и достоинством.

«Это нужно, это мой долг». Эти призывники получили повестки в армию и поделились своими эмоциями-7

Игорь Шафран, председатель Клецкой районной организации «Белорусский союз офицеров»:
Желаю им хорошей службы, отличного выполнения своих служебных обязанностей, и чтобы они оттуда привозили только благодарственные письма в наш районный исполнительный комитет и для их родителей. И мы будем очень рады, что они несут службу отлично и процветает наш Клецкий район.

А через несколько дней ребят призовут в ряды Вооруженных Сил Беларуси, где у них будет возможность проявить мужество и свой характер.

# Армия Беларуси # общество # Олег Чакун # Игорь Шафран # Фотофакт

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